Plettenberg (ots) - Eine 56-jährige Plettenbergerin erlebte am Montag eine böse Überraschung. Eigentlich sollte ihr Samsung Galaxy S22 per Post geliefert werden, das sie zuvor bei einem Onlinehändler erworben hatte. Doch das am Nachmittag zugestellte Päckchen war leer. Möglicherweise wurde das Handy zuvor aus dem Paket entwendet. (schl)

