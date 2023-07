POL-MK: Werkzeug aus Rohbau entwendet

Menden (ots) - Zu einer ganzen Reihe an Autoaufbrüchen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Innenstadt. Alleine in der Walramstraße waren vier Autos betroffen, an denen die Scheiben zerstört wurden. Zudem kam es zu einzelnen Aufbrüchen an der Stiftstraße, An der Stadtmauer und an der Oberen Promenade. In den meisten Fällen wurden kleinere Gegenstände oder Kleingeld entwendet. Täterhinweise liegen ...

