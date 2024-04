Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erste Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Alfeld vom 08.04.2024 bis zum 14.04.2024

Hildesheim (ots)

Alfeld(all) Im Zeitraum vom Montag, den 08.04.24, bis Sonntag, den 14.04.24, findet die erste Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Alfeld (Leine) in diesem Jahr statt. Ziel dieser Woche ist es, Verkehrsordnungswidrigkeiten und -straftaten zu verfolgen, aber auch Prävention im Hinblick auf die Gefahren im Straßenverkehr durchzuführen und das Sicherheitsgefühl unter den Mitbürger*Innen zu erhöhen. Unter anderem werden Aufklärungsveranstaltungen zu den Themen Cannabislegalisierung und Fahrtauglichkeit nach Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln in örtlichen Schulen durchgeführt. Gerade bei Fahranfänger*Innen soll so das Bewusstsein in diesen Bereichen geschärft und über mögliche Konsequenzen proaktiv aufgeklärt werden. Zusätzlich wird es diverse Kontrollen im Stadtgebiet sowie den umliegenden Gemeinden geben. Insbesondere an sogenannten "Hotspots" soll verstärkt kontrolliert werden. Um die Mitbürger*Innen aktiv in die Gestaltung der Kontrollen mit einzubeziehen, wurden seitens des Social Media Team der Polizeiinspektion Hildesheim in den letzten Wochen über die Social Media Kanäle der Polizei Hildesheim Umfragen durchgeführt. Auf diesem Wege haben das Polizeikommissariat Alfeld (Leine) zahlreiche Vorschläge von Mitbürger*Innen erreicht, welche in die Kontrollen in der kommenden Woche mit einbezogen werden. Das Polizeikommissariat Alfeld (Leine) bedankt sich bei den Mitbürger*Innen, die sich aktiv in die Gestaltung der Kontrollen mit eingebracht haben und wünscht allen eine sichere Fahrt!

