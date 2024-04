Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Am 05.04.2024 gegen 13.00 Uhr kommt es auf der Bundesstraße 3 in der Gem. Banteln zu einem Verkehrsunfall, für den die Polizei Elze nun Zeugen sucht. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Alfeld befährt mit ihrem Pkw VW die Bundesstraße 3 in Richtung Alfeld, aus Richtung Banteln kommend. Unmittelbar vor der Kuppe am "Oberg" kommt ihr eine Fahrzeugkolonne entgegen, aus der plötzlich ein silberner Pkw zum Überholen ausschert. Es kommt zur Berührung der jeweiligen Außenspiegel, wobei am Pkw der Alfelderin Sachschaden entsteht. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell