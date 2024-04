POL-HI: Rössing - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Hildesheim (ots) - (els)- Am 05.04.2024 gegen 08:45 Uhr kam es in der Straße Ostertor in 31167 Bockenem (OT Volkersheim) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem LKW (7,5 Tonnen) beim Vorbeifahren mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. An dem PKW entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Zeugen, die den ...

mehr