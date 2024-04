Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatzkräfte attackiert

Stuttgart (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden am vergangenen Samstag (30.03.2024) durch einen 25-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof attackiert, nachdem sie diesen zuvor aus einem Zug verbracht hatten. Der serbische Staatsangehörige befand sich gegen 01:30 Uhr zunächst in einem in Richtung Aalen fahrenden Regionalzug und soll sich mehrfach geweigert haben den Zug auf Anordnung der DB-Mitarbeitenden zu verlassen. Alarmierte Streifen der Bundespolizei verbrachten den mit über 1,2 Promille alkoholisierten Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof schließlich aus dem Zug und setzten diesen auf eine auf dem Bahnsteig gelegene Bank. Dort beleidigte der äußerst aggressiv auftretende 25-Jährige die Einsatzkräfte und schlug schließlich einem der Beamten gegen den Oberkörper, woraufhin er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der junge Mann muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung rechnen.

