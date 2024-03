POL-OH: Pkw verunfallt, Fahrer flüchtig Zeugen gesucht

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht Hünfeld. Am Dienstag (12.03.), zwischen 8:30 Uhr und 10 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Gartenstraße. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer/-in streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am dortigen Parkstreifen abgestellten Audi Q3 einer 64-jährigen Fahrzeughalterin aus Hünfeld. Hierbei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Aktuellen Erkenntnissen zu ...

mehr