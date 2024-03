POL-OH: Briefkasten aufgebrochen

Fulda (ots) - Einbruch in Büroräume Fulda. In der Nacht zu Freitag (08.03.) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Ellerstraße ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand 3.000 Euro ...

