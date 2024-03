Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Bike gestohlen - Diebstahl und Sachbeschädigung

Vogelsbergkreis (ots)

E-Bike gestohlen

Rainrod. Aus einer verschlossenen Garage stahlen Unbekannte zwischen Mittwochabend (06.03.) und Freitagmittag (08.03.) ein oliv-grünes Pedelec der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid Race 750 im Wert von etwa 4.000 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter zunächst eine Metalltür des Gebäudes in der Läunsbachstraße auf. Anschließend entwendeten die Langfinger das Zweirad und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl und Sachbeschädigung

Gemünden. In der Nacht zu Sonntag (10.03.) entwendeten Unbekannte rund 500 Liter Diesel aus einem Lkw. Darüber hinaus beschmierten die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs mit schwarzer Farbe. Nach aktuellem Kenntnisstand entstanden rund 600 Euro Sachschaden an dem Lkw, der zur Tatzeit auf dem Parkplatz "Krachgarten" an der A5 stand. Der gestohlene Kraftstoff hat zudem einen Wert von etwa 850 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell