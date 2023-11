Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Alleinunfall

51-jährige Frau schwer verletzt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Freitag (10. November 2023) gegen 05:10 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Kevelaer die Klever Straße (Bundesstraße 9) von Kerken kommend in Richtung Geldern. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen, wo ihr Hyundai mit einem Straßenbaum kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 51-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde die schwer verletzte Frau mit dem Rettungswagen in eine Krefelder Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 9 gesperrt, so dass der Verkehr über den Genender Weg und Omselsweg abgeleitet werden musste.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kreispolizeibehörde Kleve hinzugezogen. Der polizeiliche Opferschutz informierte Angehörige über den Unfall. Die Einsatzkräfte stellten den Hyundai sicher. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell