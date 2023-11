Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Terrassentüre aufgehebelt

Täter durchsuchen Doppelhaushälfte und entwenden Wertgegenstände

Rees-Mehr (ots)

Am Donnerstag (9. November 2023) kam es zwischen 12:00 Uhr und 23:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte am Staelweg in Rees. Ein oder mehrere Täter hebelten die Terrassentüre der Doppelhaushälfte auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und zwei Bohrmaschinen (Marke: Makita) sowie eine Spielekonsole (PlayStation 4) entwendet.

Die Kriminalpolizei Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, sich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

