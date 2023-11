Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Müllwagen nach Kollision mit anderem Verkehrsteilnehmenden beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern-Walbeck (ots)

Am Mittwoch (8. November 2023) kam es gegen 13:00 Uhr an der Kevelaerer Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Mann aus Kleve befuhr als Fahrzeugführer eines Müllwagens (Marke: Mercedes) die Straße aus Fahrtrichtung Wallbeck kommend. Auf Höhe der Einmündung zum Kamper Weg, kam es dann zu einer Kollision mit einem weiteren verkehrsteilnehmenden Fahrzeug, welches die Straße aus entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Mann konnte dieses als ein größeres schwarzes Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen beschreiben. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge, wurde der Müllwagen auf Höhe der hinteren Achse auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen geht die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass das andere Fahrzeug auf Höhe des linken Außenspiegels beschädigt sein muss. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich in Fahrtrichtung Lüllingen, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

