POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Drei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall erheblich beschädigt Am Freitag, 08.03.2024, kam es um 13:00 Uhr in der Wiener Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall, bei dem letztlich ein Sachschaden in Höhe von 21000 Euro entstand. Durch zwei gegenüber und leicht versetzt parkende Fahrzeuge am Fahrbahnrand (Klein-Lkw und Pkw) entstand eine Engstelle. Daher hielten zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugführerinnen ...

mehr