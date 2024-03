POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Hersfeld - Eine 35-jährige Hersfelderin parkte im Zeitraum vom 07.03.24, 19.30 Uhr bis 08.03.24, 18.00 Uhr in Bad Hersfeld in der Straße Zur Linde am Fahrbahnrand. In dem genannten Zeitraum stieß ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die hintere linke Seite der Stoßstange der Hersfelderin. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Am Pkw der 35-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

