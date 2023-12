POL-MK: Brennender Container/ Reifen zerstochen

Balve (ots) - Am Donnerstag um 19.40 Uhr brannte auf einem Baustellengelände an der Hönnetalstraße eine Baustellen-Toilette. Nachbarn nahmen Brandgeruch wahr, entdeckten das Feuer und informierten die Feuerwehr. Die löschte den Brand. Die WC-Box wurde dennoch zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung durch Feuer an nicht frei zugänglichen Orten. (cris) Rückfragen bitte an: ...

