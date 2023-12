POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Halver (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag das Berufskolleg in Ostendorf mit Strichen und Schriftzügen beschmiert. Betroffen sind Fassaden und Fenster im Bereich des Haupteingangs. An der Kruppstraße wurde zwischen Samstag und Montag ein Fahnenmast abgeflext. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

