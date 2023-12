Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche wollen Zigarettenautomaten aufbrechen/ (Verhinderte) Motorroller-Diebe/ Taschendiebe

Hemer (ots)

Zwei Jugendliche haben heute Nacht an der Ecke Hauptstraße/Bachstraße versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Gegen 3 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin die Jugendlichen mit dem Brecheisen und informierten die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten sahen die flüchtenden Jugendlichen noch verschwinden, konnten sie jedoch nicht einholen. Sie stellten das Einbruchwerkzeug sicher. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Zur Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden. Jedoch machten die Täter offenbar keine Beute.

In der Nacht zum Mittwoch versuchten Unbekannte, an der Kuhbornstraße einen Motorroller zu stehlen. Der Halter hörte etwa zwischen 23 und 0 Uhr verdächtige Geräusche von draußen. Als er nachschaute, sah er zwei ihm unbekannte männliche Personen, die sich an seinem Motorroller zu schaffen machten. Er schrie die Männer an, die darauf die Flucht ergriffen. Der Halter schätzte das Alter der Jugendlichen auf etwa 16 bis 18 Jahren. Einer von ihnen trug ein weißes Basecap und eine orange Jacke. Bei ihren Versuchen, das Lenkradschloss zu knacken, haben sie die Lenkung des Rollers verbogen. Der Halter erstattete am Morgen Anzeige bei der Polizei. Ein anderer Mofa-Halter hatte weniger Glück: Sein weißes Kleinkraftrad der Marke Kreeway parkte an einer Hauswand an der Hauptstraße. Am Mittwoch gegen Mittag stellte er fest, dass das Mofa samt weißem Helmkoffer und Regenkleidung gestohlen wurde. Auch er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Eine 80-jährige Hemeranerin wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter an der Hauptstraße bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, lag ihre Geldbörse in einem Jutebeutel, den die Frau mit sich trug. An der Kasse holte sie die Bankkarte aus der Börse und ließ den Beutel kurz am Einkaufswagen hängen. Zuhause merkte sie, dass das Portemonnaie weg war. Die Polizei hat die Börse samt Inhalt zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell