Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Altpapiercontainer/ Randalierer im Linienbus/ Feuerwerkskörper gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr, brannte an der Ecke Friedrichstraße/Herderstraße ein Altpapiercontainer. Eine vorbeifahrende Autofahrerin alarmierte die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Container wurde vollständig zerstört.

Polizeibeamte mussten am frühen Mittwochabend um einen alkoholisierten Randalierer aus einem Linienbus holen. Der Fahrer hatte kurz vor 18 Uhr die Polizei gerufen: Ein Fahrgast pöbele andere Fahrgäste an und habe eine Flasche durch den Bus geworfen. Er weigere sich, auszusteigen. Der Fahrer stoppte seine Fahrt an der Freisenbergstraße, um auf die Polizei zu warten. Auch auf deren Aufforderung reagierte der Mann nur mit "Scheiß Bullen" und "Hurensohn" und bedrohte die Beamten. Schließlich zogen die Polizeibeamten den 45-jährigen Schalksmühler gegen seinen erheblichen Widerstand aus dem Fahrzeug. Nur mit Hilfe weiterer Polizeibeamter konnte er gefesselt und zum Gewahrsam abtransportiert werden. Bei seiner Durchsuchung kamen Betäubungsmittel zum Vorschein. Ein Arzt untersuchte ihn. Eine Blutabnahme war nicht möglich. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Seinen Rausch konnte er im Gewahrsam ausschlafen.

In den vergangenen Tagen wurde an einem Discounter an der Schumannstraße ein Lagercontainer aufgebrochen. Die Täter entwendeten Kartons mit Feuerwerk. Bemerkt wurde der Diebstahl am Mittwoch. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell