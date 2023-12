POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Über die Weihnachtstage wurde versucht, in zwei Wohnungen einzubrechen. Am Sonntag (Heiligabend) zwischen 22.15 und 22.25 Uhr versuchten Unbekannte, das Fenster einer Wohnung an der Ehrenmalstraße aufzubrechen. Am 2. Weihnachtsfeiertag zwischen 17 und 23 Uhr wurde versucht, eine Wohnungseingangstür aufzuhebeln. In beiden Fällen blieb es bei Versuchen. Die Polizei ermittelt und bittet um ...

mehr