POL-EL: Herzlake - Gartenhütte in Brand geraten

Meppen (ots) - In der Nacht zu Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Lingener Straße in Meppen alarmiert. Dabei gerieten gegen 3.35 Uhr insgesamt fünf Wertstofftonnen in Brand und brannten vollständig nieder. Durch leichte Anrussung wurde ein in der Nähe stehendes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur ...

mehr