Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuche/ Barfuß und alkoholisiert über die B 236

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Über die Weihnachtstage wurde versucht, in zwei Wohnungen einzubrechen. Am Sonntag (Heiligabend) zwischen 22.15 und 22.25 Uhr versuchten Unbekannte, das Fenster einer Wohnung an der Ehrenmalstraße aufzubrechen. Am 2. Weihnachtsfeiertag zwischen 17 und 23 Uhr wurde versucht, eine Wohnungseingangstür aufzuhebeln. In beiden Fällen blieb es bei Versuchen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Heute Morgen kurz vor 5.30 Uhr meldeten vorbeifahrende Autofahrer der Polizei eine Person, die barfuß in Richtung Altena die B 236 entlanglief, dabei jedoch immer wieder auf die Fahrbahn lief. Mehrere Fahrzeugführer mussten der Person ausweichen. Als Polizeibeamte ihn in Einsal entdeckten, zeigte der Mann den Beamten den Mittelfinger und ging aggressiv auf sie zu. Er weigerte sich, sich auszuweisen. Als die Polizeibeamten den alkoholisierten Mann durchsuchen wollten, sperrte er sich. Er wurde überwältigt. Auf der Fahrt in den Polizeigewahrsam beleidigte der 25-jährige Altenaer einen Beamten als "Arschloch". Im Gewahrsam zerpflückte er seine Matratze. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

