POL-MK: Lack zerkratzt und Reifen zerstochen

Iserlohn (ots) - Am Montag gab es einen Einbruch in das Gymnasium An der Stenner. Um 15.30 Uhr schlug der Täter eine Scheibe ein und löste dabei einen Alarm aus. Ein Zeuge sah im Gebäude eine komplett schwarz gekleidete Person mit schwarzer Mütze und zwei Taschen. Da nicht klar war, ob sich weitere Personen in der Schule aufhalten könnten, durchsuchten ...

mehr