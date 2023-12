POL-MK: Fahrräder gestohlen

Letmathe (ots) - Die Polizei rückte am Dienstagnachmittag aus, weil an der Ecke Altenaer Straße/Pater Nonne auf einem Parkplatz eine bewaffnete Person herumlaufe. Die Polizeibeamten entdeckten dort zwar keine bewaffnete Person, dafür in der Nähe die Melderin. Die 21-Jährige hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Notrufe veranlasst. Auch diesmal schrieben die Beamten eine Strafanzeige gegen die Frau wegen ...

mehr