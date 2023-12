Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in leere Firmenräume

Kierspe (ots)

Unbekannte haben sich am Dienstag Zugang zu leerstehenden Räumen einer Firma an der Straße Haunerbusch verschafft. Sie hebelten ein Fenster auf und kletterten in das Gebäude. Gestohlen werden konnte nichts. (cris)

