POL-MK: Schläge für Notfallsanitäter

Neuenrade (ots) - Unbekannte sind am 1. Weihnachtsfeiertag zwischen 16.05 und 22.15 Uhr in eine Wohnung an der Werdohler Straße eingebrochen. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten eine Kasse. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr