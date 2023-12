Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach versuchtem Tötungsdelikt: Suche nach Tatverdächtigem dauert an

Menden (ots)

Ergänzung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen - Versuchtes Tötungsdelikt in Menden

Samstag (23.12.) wurde in einer Pressemeldung berichtet, dass es Freitagabend (22.12.2023) gegen 20 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt in Menden kam (s. Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5679046 ). Der Tatverdächtige mit türkischer Staatsangehörigkeit wird weiterhin polizeilich gesucht. Seine geschiedene Frau wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Gegen den 48-jährigen flüchtigen Mann wird wegen versuchtem Totschlag ermittelt. Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Innenstadt.

Weitere Auskünfte werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilt.

