POL-MK: Schwerer Verkehrsunfall - 4-Jährige schwerst verletzt

Lüdenscheid (ots)

Gegen 13:30 Uhr kam es auf der Heedfelder Landstraße zwischen den Einmündungen Im Grund und Im Olpendahl zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war ein 20-Jähriger Lüdenscheider mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Lüdenscheid unterwegs. Ihm entgegen kam ein Fiat eines 38-Jährigen Gummersbachers. Der 20-Jährige kam in der Folge aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Fiat des 38-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde ein 4-Jähriges Kind, dass sich im Fahrzeug des 38-Jährigen befand, lebensgefährlich verletzt. Der 38-Jährige sowie zwei weitere Kinder wurden leicht verletzt. Der 20-Jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Zur Stunde ist die Unfallstelle noch gesperrt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Bochum ist im Einsatz. (Schl)

