Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferdieb in Schildesche mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am frühen Donnerstagmorgen, 14.12.2023, bemerkte ein Zeuge einen Dieb, der in der Fraunhoferstraße ein Kupferfallrohr von einem Haus abmontiert hatte. Wer kennt den beschriebenen Täter?

Gegen 06:40 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass ein Mann ein rund 4,5 Meter langes Kupferrohr von einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Fraunhoferstraße in Höhe des Mergenthalerweg abmontiert hatte. Anschließend flüchtete er in die nahegelegene Parkanlage und entkam.

Der flüchtige Dieb konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Der Zeuge beschrieb den alarmierten Polizisten den Mann als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank. Er soll dunkle Haare, einen Bart und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben. Er trug eine braune Hose und eine dunkle Jacke.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell