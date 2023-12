POL-BI: Beim Endspurt der Online-Einkäufe für Weihnachten nicht leichtsinnig werden

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 14.12.2023, erließ ein Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld drei Untersuchungshaftbefehle gegen drei Männer, die nach einem Ladendiebstahl am Tag zuvor festgenommen worden waren. Gegen 10:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie drei Männer aus Herford (33, 27 und 19 Jahre) Diebesgut aus einem Versteck in der Innenstadt holten. Der aufmerksame Zeuge teilte den ...

mehr