Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Brand eines Wohnhauses

Lichtenau (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr, wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Lichtenau brennen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Kurze Zeit später stand das Haus in Vollbrand. Anwesende Personen konnten zuvor das Haus verlassen und wurden glücklicherweise nicht verletzt. Gegen 13:50 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und begann mit Nachlöscharbeiten. Derzeit gibt es noch keine Hinweise auf die Brandursache und die Schadenshöhe. Da das Haus nicht mehr bewohnbar ist bringt die Gemeinde Lichtenau die betroffenen Familien in der Gemeinde unter. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. /vo

