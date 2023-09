POL-OG: Wolfach - In psychischem Ausnahmezustand, Zeugen gesucht!

Berghaupten (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr schlug ein noch Unbekannter die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße "Auf dem Grün" geparkten orangenen Opel ein. Aus dem Innern des Wagens wurde eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Die Tasche wurde von einem unbekannten Zeugen gefunden und an der Kasse abgegeben. Der entstandene Sachschaden an der ...

