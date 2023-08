Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Erich-Mäder-Straße - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Mehrere Polizeistreifen kamen gestern Nachmittag (28.08.2023), gegen 14:45 Uhr in der Erich-Mäder-Straße (Bereich Erich-Mäder-Schule) zum Einsatz. Nach aktuellen Erkenntnissen eskalierte dort ein Streit zwischen zwei Männern. Hierbei kam es zur Bedrohungshandlung eines 77-Jährigen gegenüber einem 41 Jahre alten Mann. In diesem Zusammenhang setzte der 77-Jährige ein Messer als Drohmittel ein. Mehrere Zeugen bemerkten das Geschehen und eilten herbei. Der Angreifer entfernte sich schließlich vom Tatort, konnte in der Folge jedoch gestellt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0225287/2023) übernommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

