POL-BI: Massiver Sachschaden: Jugendlicher schlägt Glasscheiben an Weinhandel, Bushaltestelle und drei Pkw ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Die Polizei Bielefeld sucht weitere Geschädigte, nachdem ein 15-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag, 14.12.2023, zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr mehrere Scheiben an der Badener Straße, Brackweder Straße, Pferdekampweg und Senner Hellweg zum Bersten brachte. Außerdem soll er eine Frau an der Haltestelle Buschkamp bedroht haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Jugendliche in einen Weinhandel an der Badener Straße ein und stahl zwei Weinflaschen aus dem Schaufenster.

An der Brackweder Straße, nahe dem Pferdekampweg, schlug er alle Glasscheiben der Bushaltestelle ein. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass der 15-Jährige dort eine Frau bedroht haben soll.

Am Pferdekampweg zerschlug der Jugendliche die Seitenscheiben eines VW Golf und eines Opel Astra. Unweit entfernt an der Einmündung zum Senner Hellweg hatte er es auf die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinters abgesehen.

Darüber hinaus gibt es Erkenntnisse, dass er auch Fenster an Häusern eingeschlagen haben soll.

Weitere Geschädigte, insbesondere die Frau, die möglicherweise Opfer einer Bedrohung geworden ist, werden gebeten, sich unter der 0521/545-0 ab das Kriminalkommissariat 14 zu wenden.

