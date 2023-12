POL-BI: Elfjähriger Junge vermisst

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, 06.12.2023, brach ein unbekannter Mann in eine Imbissbude an der Heeper Straße, in Höhe der Otto-Brenner-Straße, ein. Durch die Aufzeichnungen einer Videokamera kann das Aussehen des Täters beschrieben werden. Die Polizei sucht Zeugen. Der männliche Täter verschaffte sich am Mittwoch, 06.12.2023, um 00:16 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Er ...

