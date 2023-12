Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen - Versuchtes Tötungsdelikt in Menden

Hagen / Menden / Arnsberg (ots)

Am Freitagabend, 22.12.2023, gegen 20 Uhr, kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Menden. Nach den bisherigen Ermittlungen ist ein 48-Jähriger verdächtig mit einem Messer auf seine geschiedene Frau eingestochen zu haben. Der 48-Jährige floh anschließend vom Tatort. Sein Opfer wurde später schwer verletzt von Nachbarn aufgefunden, welche die Rettungskräfte und die Polizei informierten. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hat gemeinsam mit der Hagener Polizei eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen aufgenommen und eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen eingeleitet. Die schwer verletzte Frau wird aktuell in einer Klinik medizinisch versorgt.

