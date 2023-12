POL-DN: Einbruch am 2. Weihnachtsfeiertag

Titz (ots) - Ein 26jähriger Mann aus Langenfeld geriet in der Nacht zum Sonntag auf einer Feier in Titz in Streit mit seiner Lebensgefährtin. Im Fortgang des Streites zog der 26 jährige die 25 jährige aus Solingen gegen ihren Willen in sein Fahrzeug. Als Zeugen die Weiterfahrt des Pkw verhindern wollte, gab der Tatverdächtige Gas und flüchtete mit dem Fahrzeug. Der Freundin gelang es, im Pkw den Notrufknopf zu drücken, so dass der Autonotruf beim Hersteller angezeigt ...

