Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (Nicht) brennende Container/ Randalierer im Hotel/ Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte und mehr

Lüdenscheid (ots)

Eine 21-jährige Lüdenscheiderin veranlasste am Dienstag um 22.25 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Sie meldete einen Papiercontainerbrand Am Ramsberg, den es so nicht gab. Ermittlungen führten zu der 21-Jährigen, die bereits mehrfach wegen Missbrauchs von Notrufen in Erscheinung getreten ist. Tatsächlich brannte am Montag gegen 0.30 Uhr ein Papiercontainer an der Berliner Straße. Zeugen beschrieben einen möglichen Verursacher. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach der verdächtigen Person verlief negativ.

Ein 21-jähriger Mann randalierte am Samstagmorgen in einem Hotel an der Parkstraße und griff einen Mitarbeiter an. Trotz mehrfacher Aufforderung verließ der stark alkoholisierte Mann nicht das Hotel. Gegen 6.30 Uhr holte das Personal die Polizei hinzu. Der Mann erklärte, er habe einchecken wollen. Doch das sei nicht möglich gewesen, weshalb er vor Wut gegen die Wand geschlagen habe. Der Mitarbeiter an der Rezeption erzählte eine andere Version: Er sei beleidigt und geschlagen worden. Zusammen mit zwei Kolleginnen habe man den Mann schließlich nach draußen "gedrängt". Von draußen beschädigte dieser darauf die Tür des Hotels. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und schrieb Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch gegen den Lüdenscheider.

Mehrere Personen haben sich über Weihnachten nach Straftaten mit der Polizei angelegt. Am Samstag vor Heiligabend gegen 1 Uhr nachts hat ein erheblich alkoholisierter 49-jähriger Lüdenscheider am Asenberg eine Wohnungstür eingetreten. Als Polizeibeamte eintrafen, stand er draußen und kam bedrohlich auf die Beamten zu und ließ auch nicht locker, als ihn die Beamten zurückstießen. Sie fesselten ihn schließlich, wogegen er sich heftig zur Wehr setzte. Im Streifenwagen beleidigte er die Polizeibeamten als "Wixer". Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und bekam Strafanzeigen wegen Einbruchs, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Heiligabend gegen 16.15 Uhr wurde die Polizei zu einem Haus an der Leifringhauser Straße gerufen, weil ein Mann dort mehrere Mitbewohner mit einem Messer bedrohe. Vor dem Haus kam den Polizeibeamten ein Opfer entgegen. Auf Ansprache reagierte der 32-jährige Tatverdächtige nicht. Die Polizeibeamten brachten ihn zu Boden. Währenddessen mischte sich ein anderer Bewohner schreiend und drohend ein. Auch er wurde später überwältigt und gefesselt. Der 32-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und bekam Strafanzeigen wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Am 1. Weihnachtstag gegen 22.30 Uhr meldete eine Frau vom Danziger Weg eine "verdächtige Person", der versuchte, sich Zugang zu ihrer Wohnung zu verschaffen. Als die Polizeibeamten eintrafen, stand die Frau um Hilfe schreiend an ihrem Fenster. Im Flur trafen die Beamten einen Mann, der seine Hand in einer Tasche versteckte. Den Anweisungen der Beamten kam er nicht nach. Gegen seinen erheblichen Widerstand wurde der erheblich alkoholisierte 46-jährige Lüdenscheider fixiert und durchsucht. Er bekam Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Zwischen Montag, 13 Uhr, und dem heutigen Mittwoch, 7.30 Uhr, wurde an der Corneliusstraße die Beifahrertürscheibe ein und durchsuchten den grauen VW Touran. Gestohlen wurde offenbar nichts. Am 2. Weihnachtsfeiertag zwischen 13.33 und 15.50 Uhr wurde im Parkdeck an der Kommandantenstraße eine Scheibe eines gelben Opel Astra eingeschlagen. Der Täter entwendete den Rückspiegel. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, wurde an der Winkhauser Straße ein Außenspiegel eines grauen VW Golf gestohlen.

Unbekannte sind über Weihnachten in die leerstehenden Räume des ehemaligen "Forum" eingebrochen. Am Sonntag um 6.30 Uhr registrierten Überwachungskameras den ungebetenen Gast, der einen Laptop stehlen konnte. Einen Tag später, um 3.22 Uhr, sind zwei Unbekannte in die Räume eingebrochen.

Am Sonntag um 21 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei vor einem Gebäude an der Gartenstraße gemeldet. Als die Polizeibeamten eintrafen, trafen sie eine große Gruppe von Menschen. Mehrere Fenster in den Obergeschossen waren kaputt, offenbar, weil Gegenstände auf die Straße geworfen wurden. Die Polizei schrieb Anzeigen gegen zwei Männer (42 und 35) wegen Sachbeschädigung. Der 42-jährige, erheblich alkoholisierte Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen - ebenso wie ein 24-jähriger Mann, der die Maßnahmen der Polizei störte, mehreren Platzverweisen nicht nachkam und eine Polizeibeamtin auf sexueller Grundlage beleidigte. Er bekam eine entsprechende Strafanzeige. (cris)

