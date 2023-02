POL-PDLD: Öltanks illegal entsorgt

Polizeidirektion Landau

Frankweiler (ots)

Unbekannte Täter entsorgten vermutlich im Laufe der vergangenen Woche in einem Weinberg bei Frankweiler drei leere und ungereinigte Heizöltanks mit einem jeweiligen Fassungsvermögen von 1500 Litern. Eine Zeugin stellte die illegal entsorgten Fässer am vergangenen Freitag fest. In den Tanks befanden sich noch jeweils bis zu zehn Liter Ölschlamm, wovon eine geringe Menge ausgelaufen ist und das Erdreich verunreinigt hat. Auffällig waren die weißen Standfüße sowie handschriftliche Notizen an den Tanks, welche wohl den Füllstand mit Datumsangaben dokumentieren. Hinweise diesbezüglich an die Kriminalpolizei Landau, 06341-287 0 oder kilandau@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell