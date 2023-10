Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren/Emmeln - Zeugen nach Unfallflucht eines Radfahrers gesucht

Haren/Emmeln (ots)

Am Montag, den 25. September gegen 17.00 Uhr, kam es in Haren/Emmeln in Höhe des dortigen Dixi-Grills zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 75-jähriger Fahrer eines blauen Fiat 500 wartete verkehrsbedingt an der Grundstücksausfahrt, um in den fließenden Verkehr der Emmelner Straße einzubiegen. Dabei fuhr ein bisher unbekannter Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad den Bürgersteig der Emmelner Straße und kollidierte, von rechts kommend, mit dem wartenden Fiat. Der etwa Mitte zwanzig jährige Radfahrer, kräftiger Statur, kurze dunkle Haare, mit einem dunklen Oberteil und einer langen Hose bekleidet, setzte seine Fahrt mit einem dunklen Damenrad fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter (05932) 72100 telefonisch zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell