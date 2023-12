POL-MK: Feuerwerkskörper gestohlen

Märkischer Kreis (ots) - Am Donnerstag und Freitag vor Weihnachten führten Polizeikräfte des Verkehrsdienstes bis in die Nachtstunden hinein Verkehrskontrollen in Lüdenscheid und Umgebung durch, um Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu entdecken. Trotz sehr widriger Wetterverhältnisse an beiden Tagen, bei dauerhaften Regengüssen mit starkem ...

mehr