POL-MK: Schule beschmiert/ Fahnenmast abgeflext

Iserlohn (ots) - Unbekannte sind am Mittwochvormittag in einen Keller an der Karlstraße eingebrochen. Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und stahlen vier Flaschen Trocknerparfüm und zwei Trockentücher. Durch ein eingeschlagenes Dachfenster ist ein Unbekannter zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Firmengebäude an der Teichstraße eingedrungen. Er brach einen Kaffeeautomaten auf und entwendete das ...

