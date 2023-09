POL-MG: Fußgängerin durch Zusammenstoß mit Auto schwerverletzt

Mönchengladabch (ots) - Am Samstag, 16. September, ist es gegen 14.30 Uhr auf der Straße Am alten Friedhof in Giesenkirchen-Mitte zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge ein siebenjähriger Junge ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde. Eine 37-jährige Frau war mit ihrem Auto in Richtung Dömgesstraße unterwegs, als ihr ein Bus entgegenkam. Vom ...

