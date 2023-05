Feuerwehr Olpe

FW-OE: Feuerwehr Olpe gedenkt dem hl. Florian

Olpe (ots)

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Olpe gedenken am Sonntag, dem 07. Mai 2023 um 11:00 Uhr ihrem Schutzpatron, dem hl. Florian. In diesem Jahr findet die hl. Messe in der Fahrzeughalle im Haus der Feuerwehr an der Grubenstraße statt.

Traditionell wird die Eucharistiefeier in besonderer Form durch die Feuerwehr einschließlich des Musikzuges gestaltet. Im Anschluss an die Messfeier wird das neue Mehrzweckboot durch Herrn Pfarrer Hammer gesegnet und durch Herrn Bürgermeister Weber offiziell der Feuerwehr übergeben.

Die Feuerwehr freut sich, viele Olper Bürger:innen zur hl. Messe im Haus der Feuerwehr begrüßen zu dürfen.

