FW-OE: Austritt von Chlorgas am LWL-Schulzentrum - Feuerwehr Olpe übt den Ernstfall

Olpe (ots)

Am Montag, den 20.03.2023, absolvierte die Feuerwehr Olpe ihre alljährliche Nachtübung. Die umfangreiche Übung, an der die gesamte Wehr teilnimmt, fand in diesem Jahr am LWL-Schulzentrum in Olpe statt. Für die Einsatzkräfte galt es mehrere Personen zu retten und den weiteren Austritt von Chlorgas im schuleigenen Schwimmbad zu stoppen.

Die Alarmierung zur Übung erfolgte um 19:30 Uhr über die in der Schule verbaute automatische Brandmeldeanlage. Der erste Löschzug rückte daraufhin aus. Nach der Erkundung des Gebäudes und Hinweisen eines Hausmeisters wurde ein Austritt von Chlorgas im Keller der Schule als Ursache für den Alarm ausgemacht. Mit der Nachalarmierung unter dem Stichwort "ABC 2 - Austritt von Chlorgas - Menschenleben in Gefahr" wurde Vollalarm für die gesamte Olper Wehr ausgelöst. Zwei weitere Löschzüge und ABC-Spezialkräfte rückten zum Übungsobjekt aus.

Vor Ort hatte die Menschenrettung höchste Priorität. Der zweite Hausmeister wurde noch im Keller vermutet, der Übungsleiter einer Sportgruppe die in der angrenzenden Turnhalle beim Training waren, vermisste nach der selbstständigen Evakuierung zwei Kinder und Reinigungskräfte sollten sich ebenfalls noch im Gebäude befinden. An der Chlorgasflasche riss laut Aussagen des ersten Hausmeisters das Ventil ab, sodass unkontrolliert weiter Gas ausströmte.

Durch die ersteintreffenden Kräfte wurde umgehend die Menschenrettung eingeleitet und so konnte der zweite Hausmeister im Treppenhaus des Kellers gefunden und gerettet werden. Er wurde umgehend einer Sofort-Dekontamination unterzogen und anschließend medizinisch versorgt. Die Drohneneinheit der Feuerwehr Olpe nutzte die an der Drohne verbaute Wärmebildkamera und suchte das gesamte Gelände und das angrenzende Waldgebiet nach den vermissten Kindern ab. Unterstützt wurde die moderne Technik in er Luft durch Einsatzkräfte am Boden, die das Gelände fußläufig absuchten. So konnten die vermissten Kinder schnell gefunden werden. Eine Reinigungskraft machte sich auf einem Balkon bemerkbar und wurde mit tragbaren Leitern durch einen weiteren Trupp ebenfalls gerettet.

Die ABC-Spezialkräfte der Feuerwehr Olpe konzentrierten sich auf das Abdichten und Bergen der beschädigten Gasflasche im Technikraum unterhalb des schuleigenen Schwimmbades. Unter Atemschutz in gasdichten Chemikalien-Schutzanzügen gingen die Einsatzkräfte vor und dichteten das abgerissene Ventil ab. Im Außenbereich wurde ein umfangreicher Dekontaminations-Platz eingerichtet und alle eingesetzten Kräfte abschließend von Gasrückständen gereinigt.

Christian Hengstebeck, Leiter der Feuerwehr Olpe, zeigte sich sichtlich zufrieden mit der Leistung seiner Einsatzkräfte: "Diese Übung hat gezeigt, dass wir auch für solche Ereignisse gut ausgebildet und ausgestattet sind. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Ernstfall nie eintreten wird."

Die Feuerwehr dankt dem LWL-Schulzentrum in Olpe, dass diese umfangreiche Übung in ihren Räumlichkeiten durchgeführt werden konnte. Die Einsatzkräfte zeigten sich tief beeindruckt über Möglichkeiten und Chancen, die den Schülerinnen und Schülern an dieser Schule gegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Olpe, übermittelt durch news aktuell