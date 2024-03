Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall

Künzell. Am Donnerstag (07.03.) kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 29.000 Euro entstand. Ein 46-jähriger Ford-Mustang-Fahrer aus Künzell befuhr die Johann-Friedrich-Böttger-Straße in Richtung Turmstraße und bog an der Kreuzung nach links in die Turmstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat-Ibiza einer 35-jährigen aus Fulda, welche die Turmstraße von Künzell kommend in Fahrtrichtung Fulda befuhr. Die 35-Jährige prallte mit ihrer Fahrzeugfront gegen die Fahrerseite des 46-Jährigen. Dieser schleuderte über die Kreuzung und kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach. Am Donnerstag (07.03.), gegen 16.25 Uhr, parkte ein Volvo-Kombi-Fahrer aus Morschen sein Fahrzeug auf einem Parkstreifen in der Straße "Zum Sool" neben der dort befindlichen Postfiliale. Beim Ausparken stieß er mit der hinteren Stoßstange gegen den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand angestellten Pkw. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall zurück in die Parklücke. In dem Moment, als er aus seinem Fahrzeug stieg, verließ das beschädigte Auto die Unfallörtlichkeit. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen hellen Pkw, besetzt mit einem älteren Mann. Das Fahrzeug könnte im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda unter Telefon 06623/937-0.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Im Zeitraum vom Mittwochabend (06.03.), 19 Uhr, bis Donnerstagmorgen (07.03.), 7 Uhr, stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten blauen VW-Bora, welcher in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz eines Kreditinstituts geparkt war. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Anstoßhöhe beim Pkw, kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein SUV oder ein Lieferfahrzeug (Sprinter od. Crafter) handelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda unter Telefon 06623/937-0.

Verkehrsunfall - Radfahrer beteiligt

Bebra. Am Donnerstag (07.03.), gegen 17.05 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Golf-Fahrer aus Cornberg vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach rechts in Richtung des Kreisels Bismarckstraße /Lindenallee. Im Bereich eines dortigen Zebrastreifen kam es zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Radfahrer aus Frankfurt am Main. Der 28-jährige Radfahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

