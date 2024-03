POL-OH: Brand von Holzstapel

Fulda (ots) - "Copa meets Ausbildung" Kalbach. DJ, Getränke und Tanzfläche - all das bieten Diskotheken ihren Gästen regelmäßig. Außergewöhnlich wird es aber am kommenden Freitag (15.03.), ab 18.30 Uhr, bei "Copa meets Ausbildung"! Bereits zum zweiten Mal wird in dem Club in der Gewerbestraße 3 in 36148 Kalbach die lokale Ausbildungsmesse stattfinden. Polizeipräsidium Osthessen vor Ort Neben verschiedenen regionalen Unternehmen wird auch das Polizeipräsidium ...

