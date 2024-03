POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Osthessen (ots) - FD Verkehrsunfall Künzell. Am Donnerstag (07.03.) kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 29.000 Euro entstand. Ein 46-jähriger Ford-Mustang-Fahrer aus Künzell befuhr die Johann-Friedrich-Böttger-Straße in Richtung Turmstraße und bog an der Kreuzung nach links in die Turmstraße ein. Hierbei kam ...

mehr