POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Eine Person hat am Sonntag, 14. Januar 2024, gegen 20:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leichte Verletzungen erlitten. Es entstand hoher Sachschaden.

Der 24-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Mercedes den Hans-Böckler-Platz in Richtung Bismarckstraße. Beim Linksabbiegen in die Straße "Am Stadtwall" missachtete er die Vorfahrt eines 20-jährigen Delmenhorsters, der den linken Fahrstreifen der Bismarckstraße mit einem Toyota in Richtung Markstraße befuhr. Der Toyota prallte in die Beifahrerseite vom Mercedes.

Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurden. Zur weiteren Behandlung wollte er sich selbständig in ein Krankenhaus begeben. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 18.500 Euro.

