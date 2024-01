Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Brake

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Sonntag, 14. Januar 2023, gegen 17:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake entstanden. Personen wurden aber nicht verletzt.

Zur Unfallzeit fuhr eine 23-Jährige aus dem Rhein-Neuss-Kreis mit einem Kleinwagen vom Gelände einer Tankstelle an der Schwetmann-Kreuzung auf die B212 ein. Beim Linksabbiegen in Richtung Elsfleth missachtete sie die Vorfahrt eines 32-Jährigen aus Oldenburg, der die B212 mit einem Ford in Richtung Nordenham befuhr. Der 32-Jährige versuchte noch, dem einbiegenden Kleinwagen auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Kleinwagen der Frau wurde in einen wasserführenden Graben geschleudert.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

