POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Sonntag, 14. Januar 2023, gegen 17:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake entstanden. Personen wurden aber nicht verletzt. Zur Unfallzeit fuhr eine 23-Jährige aus dem Rhein-Neuss-Kreis mit einem Kleinwagen vom Gelände einer Tankstelle an der Schwetmann-Kreuzung auf die B212 ein. Beim Linksabbiegen in Richtung Elsfleth ...

mehr